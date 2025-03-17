«Тонем в дерьме»: как живется в Пушкино, где почти полгода текут реки из фекалий

В подмосковном Пушкино содержимое канализации залило более 50 многоэтажек и попало в реки

В часе езды от Москвы, в городе Пушкино, дурно пахнущая жидкость топит подвалы многоэтажек и сливается в местные речки. В окрестных поселках не первый год жаловались на прорывы канализации, но сообщения из частного сектора игнорировали — пока в самом городе не «рванула» его ключевая насосная станция. Пока администрация с «Водоканалом» винят в аварии друга друга, горожане столкнулись не только с вонью, но и с другими последствиями: черной плесенью в подъездах и комарами в квартирах.

«Запах фекалий до девятого этажа»

Подъезд девятиэтажки празднично украшен розовыми шариками («Остались после 8 Марта», — поясняют жители), и тут же по соседству расползаются черные пятна по стенам.

«Это черная плесень, на глазах выросла и дальше идет из-за того, что в подвал сливается канализация, сыро. А у меня десятилетний ребенок аллергик», — жалуется жительница дома Анастасия.

close Жители многоэтажки на Льва Толстого, 23 с депутатом Ольгой Приваловой Анна Громова/«Газета.Ru»

«А запах фекалий в квартирах! Зайти невозможно было, до восьмого-девятого этажа вонища доходит. Сейчас еще комары расплодились в сырости, огромные, прям мутанты, до девятого тоже аж долетают», — подхватывают другие жильцы, собравшиеся в подъезде.

Эта многоэтажка по улице Льва Толстого, 23 — лишь одна из нескольких десятков в подмосковном Пушкино, где в подвалы начали литься нечистоты после аварии на главной канализационно-насосной станции (КНС) города №27. Где-то проблема вышла и за пределы подвалов.

close Черная плесень в подъезде и затопления в подвале дома на Льва Толстого, 23 Анна Громова/«Газета.Ru»/Архив жителей дома

«Я живу на Заводской, 2, у нас еще похлеще. На первом этаже канализация сливается в ванну, летят макароны, волосы, окурки, все стоит в ванне. Маленького ребенка не помоешь, нужно каждый раз дезинфицировать», — волнуясь, рассказывает пожилая Ирина (имя изменено).

Ключевая КНС Пушкино «рванула», как это описывают местные, еще в ноябре. Сказать, что ничего не предвещало беды, нельзя — уже к 2022 году она была фактически изношена на 91% .

Однако несколько месяцев после осенней аварии власти не реагировали на проблему, рассказала «Газете.Ru» депутат городского округа Ольга Привалова. Зловонные ручьи потекли не только под дома, но и на улицы, и в речки, в итоге к январю-февралю ситуация достигла критической точки.

Когда жители «забили во все инстанции» и происходящим заинтересовались СМИ, для аварийной станции закупили новые насосы, но последствия ощущаются до сих пор.

«В 30 многоэтажных домах центра города зафиксированы жалобы на заливы, я сама их объехала. Если поездить по окраинам, это больше 50 адресов . Не везде жалобы вообще регистрируют, даже если там по колено стоит», — уточняет Привалова.

По словам самих жителей, в ответ на их заявления «шлют отписки». Периодически «приезжают машины, пытаются что-то прочистить», но потом «опять все тонем в, извиняемся, дерьме». Люди пытались бороться своими силами — когда в подвале «копошились кучами черви», также появившиеся из-за нечистот и сырости, жильцы засыпали туда средство для дачных туалетов.

«Наш дом уже знаменитый, когда называем адрес в диспетчерской, там просто бросают трубки, — смеется председатель подъезда Елена Семенова. — Зато нам отомстили, недавно внезапно поставили во дворе знак против парковки и вот эти бетонные шары антипарковочные».

Кроме того, на подвал дома повесили замки, от которых у жителей нет ключей. Теперь они могут проверить, насколько он затоплен, только если приезжает «аварийка», которая вынуждена взламывать двери.

«Живем как на атомной бомбе»

Помимо города, от слива фекалий страдают поселки, входящие в городской округ. Один из таких — Правдинский — всего в одной остановке электрички от Пушкино.

Местные активисты ведут меня в лес на «краеведческую экскурсию», как они ее в шутку называют, к достопримечательности — большому мутному ручью из канализационного колодца, который пересекает чащу и впадает в реку Скалбу, проходящую через город.

close Слив нечистот из канализационного люка в лесу поселка Правдинский Анна Громова/«Газета.Ru»

Рядом с ручьем дышать через нос невозможно, и я сразу лучше понимаю городских жителей с их рассказами о «вонище» в квартирах.

«А у меня после коронавируса нюх отбило, я не чувствую», — флегматично замечает один из экскурсоводов, Вадим.

«Все лето жили как на атомной бомбе, дышать из-за вони невозможно, спать невозможно, дети капризничают. А если эпидемия какая всплывет?» — вклинивается в разговор его соседка по поселку Анастасия.

Жители начинают обсуждать между собой, на что похож запах, когда в их реку в очередной раз сливают канализацию: на «грязный общественный биотуалет», «живую мочу» или «тухлый-тухлый лук». Последний аромат связан с тем, что кроме нечистот в Скалбу попадают реагенты, которыми прочищают трубы. Во всяком случае, так запах объяснили местным приезжавшие эксперты министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Из разговора жителей выясняется, что канализационные стоки потекли в местные реки намного раньше аварии на городской КНС . Точек слива вокруг города много, те же правдинцы говорят, что лично могут показать минимум пять.

«Бывал просто полный треш. Зимой поверх льда текло, какашки, бумажки плыли по реке. В 2022 году в реке была рыба, в 2023-м она исчезла, теперь наша река мертвая. На дне черный-черный ил из фекалий», — рисует апокалиптическую картину жительница Зоя.

«В любой реке от КНС-27 нет никаких водорослей, хотя в марте обычно все зарастало», — подтверждает Привалова.

«А вы жаловались?» — интересуюсь я у местных. «Видео президенту записывали. Но это все вниз спускают. В Минэкологии я писал не единожды. Все говорят, что это не в их компетенции. Вот их бы сюда привести и прямо вместе с компетенцией туда ткнуть», — предлагает Вадим.

«Люди уже не знают, как привлечь внимание»

Администрация Пушкино после громкой аварии на своей КНС обвинила в случившемся «Щелковский Водоканал», который срывал сроки ремонта и «завел ситуацию в тупик». Сам «Водоканал» возражал, что за капитальный ремонт станции должен платить город, который ее использует (один большой насос на КНС стоит 20 млн рублей ).

«Глава отвечает за все, что происходит внутри округа, но никак не реагировал на проблемы, хотя мы били во все колокола, на советах депутатов он говорит, что проблем нет, — безапелляционно заявляет Привалова. — Да, сейчас имеем победы жителей, сняли министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сняли министра экологии, сняли начальника «Щелковского Водоканала». Но всех этих чинуш убрали, а одного из них не убрали — это главу городского округа. И проблема как была, так она и есть».

Обычные жители, судя по их реакции, приятных чувств к главе также не питают.

«Место мэра ему оборудовали у одного из сливов, поставили стол компьютерный, кресло, тоже гуляло фото. Люди просто уже не знают, как привлечь внимание», — делятся правдинцы.

Судя по рассказам депутата Приваловой, коммунальные службы играют с ней в своеобразные «догонялки». Узнав, что она собирается посетить по жалобам местных тот или иной адрес, где нечистоты льются на улицы или в подвалы, или что она уже там побывала, на точку высылают машину, которая кратковременно откачивает фекалии.

Подобное совпадение мне удается самой застать в поселке Зеленоградский. Еще днем депутат лично проверяла там место, где среди частных домов текут стоки канализации и «стоит такой смрад, что не передать». Когда я после нее приехала по указанным координатам, на моих глазах на ближайшую насосную станцию заезжает машина для откачки.

«У нас на станции все в порядке. Это плановый ремонт», — с улыбкой объясняет один из сотрудников.

«А вы слышали, что есть массовые жалобы в округе на канализацию, сливы на улицы, в подвалы?» — интересуюсь я.

«В новостях видел, — после короткой паузы отвечает он. — У меня здесь все в порядке. Люди сами виноваты могут быть, сливают что попало в канализацию».

close Слив канализационных вод в поселке Зеленоградский Архив жителей поселка

В администрации Пушкино «Газете.Ru» сказали, что на самой аварийной КНС №27 все работает штатно. С «изливами в подвалы» «Водоканалу» точечно помогают муниципальными силами.

«Три бригады сформированы, три машины, которые откачивают все это... Есть аварийные истории. Везде, где аварии, там оборудование заказано, и в ближайшее время оно идет на поставку. По КНС № 27 есть договоренности с правительством Московской области о вводе ее в программу капитального ремонта на 2025–2027 годы», — уточнила глава пресс-службы городского округа Светлана Стоянова.

«Нам все равно, кто должен что чинить. Трубы же не могут быть ничейными? Почему мы и наши дети должны жить в клоаке, думаете, нам не обидно? Пожалуйста, расскажите о нас, только это помогает», — тихо просит меня напоследок старушка из пушкинской многоэтажки.