«Хочешь вдохнуть, а воздуха нету». В Подмосквье жители жалуются на вонь от мусорного комбината

В «Газету.Ru» обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО «Нева». По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источают такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно остановить на протяжении нескольких часов после выброса. Жителям приходится вызывать скорую помощь, некоторым из них уже поставили диагноз «хронический бронхит». Редакция спросила у врачей и ученых-химиков о том, как свалочные газы могут повлиять на здоровье людей.

Газовая камера в Московской области

«В декабре 2024 года начался кошмар. Газовые атаки, от которых мы просыпаемся даже ночью. Это даже не вонь, именно газ. Хочешь вдохнуть, а воздуха нету. Подхожу к окну, а оттуда прямо бьет по лицу потоком газа. Раньше было даже больше вони, а сейчас прямо смрад. Уже едем домой, смотрим направление ветра, если ветер восточный, домой лучше не соваться. Спать ложимся и думаем: проснемся ли вообще», — так начинает свой рассказ жительница СПК «Клочково-1» Мария Воскресенская. Ее населенный пункт находится рядом с новым мусоросжигательным заводом — КПО «Нева».

Недавно Марии поставили диагноз «хронический бронхит». Так она впервые в жизни столкнулась с болезнью органов дыхания. На флюрографии — воспаление верхних дыхательных путей.

Сергей Кузнецов с женой и годовалым ребенком живет в 600 метрах от КПО «Нева», в поселке «Семейный Next-2», на улице Ладожская. Год назад они построили дом, это единственное их жилье. И когда ветер дует в сторону поселка, жители одними из первых получают порцию свалочного газа. По словам мужчины, меркаптан и сероводород в этой смеси запахов чувствуются очень резко.

close Цех компостирования на КПО «Нева» Активисты окрестных населенных пунктов

Две с половиной недели назад Сергей вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия: высокое давление, головная боль, головокружение, слезотечение. Врачи приехали быстро со словами: «Как вы здесь живете, это же просто невыносимо?» и предложили госпитализацию. Мужчина от госпитализации отказался, но попросил поставить в протоколе осмотра отметку о смраде, однако врачи это сделать отказались.

«Сейчас у меня обострился бронхит (этот диагноз стоит с детства), кашель просто не прекращается. Раньше вонь была эпизодической, но с начала 2025 года эти газовые атаки происходят каждый день. Супруга кормит ребенка молоком, мы очень боимся за него. Как начинается запах, возникают очень яркие симптомы: слезотечение, першение в горле, насморк, мокрота, повышение давления, головная боль. У супруги такие же жалобы», — рассказал Сергей «Газете.Ru».

Катерина Егорова проживает в СНТ «Клочково», недалеко от КПО «Нева». У нее трое детей. По ее словам, сильнейшие газовые выбросы были 28, 29, 30 марта. В последнюю атаку ее сын Никита — спортсмен школы олимпийского резерва — получил токсическое отравление.

«Сын жаловался, что уже при подъезде к Поваровке, он почувствовал жуткую вонь, от которой ему стало плохо. Этот газ, как река, растекается по всей округе в зависимости от ветра. И если он ночью зашел в поселок, то все, — надо садиться в машину и уезжать. Газ проникает в дом, избавиться от него никак нельзя, так как на улице он же. Обычно после 10 утра запах уходит, и в доме можно проветрить. Но все строения, которые были закрыты надо проветривать так же, потому что газ тяжелый, он сам не выветривается», — рассказала «Газете.Ru» Катерина.

«Газета.Ru» опросила еще некоторых жителей населенных пунктов рядом с КПО «Нева», — все они свидетельствуют о том, что довольно долго смрада от комплекса не чувствовалось. Но в 2025 году ситуация стала невыносимой. Кашель и слезотечение невозможно остановить часами, головная боль, повышение давления — это симптомы, которые ощущают все.

Что такое КПО «Нева»? КПО «Нева» — современный комплекс по переработке отходов в Московской области (рядом с деревней Поварово), оснащенный новейшим оборудованием и технологиями. Построен недавно, на полную мощность заработал в конце 2024 года.



На сайте kpo-neva.ru написано:



Отличительные черты КПО в сравнении с обычными свалками:

— высокий контроль поступающих отходов исключает попадание на захоронение разного рода опасных отходов, в результате на полигоны поступают только нейтральные «хвосты» — фракции из обычного мусора, который мы выносим из дома каждое утро.

— на полигонах, куда отправляются на захоронение отходы без органики, почти нет газообразования и запаха.

— вокруг таких комплексов устанавливается санитарно-защитная зона, ее состояние постоянно контролируется, регулярно проходит мониторинг воды, почвы и атмосферного воздуха.

Так что же именно воняет на КПО «Нева»?

По словам активистов из местных жителей (в них входят жители КДЗ «Семейный парк», ДП «Семейный», КДЗ «Семейный Next-1,2», КП «Эдем», дер. Задорино, СНТтсн «Клочково», дер. «Клочково», дер. «Белавино», дер. «Дудкино», КП «Дудкино», ДП «Поварово», пос. «Поварово», дер «Новинки», СНТ «Полянка», СНТ «Девятое поле», дер. «Марьино», КП «Пятница Клаб», дер. «Лыткино» и все прилегающие СНТ, дер. «Повадино», дер «Верхние Тебеньки», дер «Тебеньки», дер. «Тебеньки СМЗ», СНТ «Лесное Озеро», КП «Истра Парк», дер. «Соколово» и все прилегающие СНТ, объединившихся в телеграм-канале «КПО «Нева» ВОНЯЕТ!!!»), имеются серьезные нарушения технологического режима и отклонение от проектных решений в плане захоронения отходов на КПО «Нева». Там не должно быть органических отходов, а только так называемые хвосты — крупногабаритные предметы, такие как мебель и дерево, которые не дают запаха. Однако, по словам активистов, работники КПО Нева» сваливают туда все подряд. И в качестве доказательства они предоставили видеозапись.

В администрации «Невы» активистам не отвечают четко на вопрос, что именно является источником жуткого запаха. Активисты обратились к руководству КПО с требованием о проведении экспертизы чаши захоронения. Их пожелание рассматривается. На запрос «Газеты.Ru» о причине запаха в КПО «Нева» не ответили на момент публикации.

close Чаша захоронения в КПО «Нева» Активисты окрестных населенных пунктов

Сам факт превышения уровня содержания в воздухе некоторых компонентов свалочного газа, например, сероводорода, активисты подтверждают заключением Роспотребнадзора Московской области (документы приведены ниже) и газоанализаторов, которые установлены в зоне загрязнения. В документе Роспотребнадзора четко написано: «источник загрязнения – КПО «Нева».

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Что говорят врачи?

«Газета.Ru» обратилась за комментариями в ведущие медучреждения России, чтобы получить ответ на вопрос: как свалочные газы могут влиять на организм проживающих рядом людей.

Вот что об этом говорит Динара Дадашева – терапевт, аллерголог-иммунолог медцентра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге.

«Свалочный газ — это действительно потенциально опасная для здоровья смесь, которая содержит сероводород, метан, углекислый газ и различные токсичные соединения. Вдыхание большого количества таких веществ оказывает негативное воздействие на работу нервной системы. Человек может испытывать проблемы с координацией, головную боль, резкую слабость. Также возможны такие симптомы как тошнота и приступы рвоты», — говорит Дадашева.

По словам врача, выраженность симптомов зависит от степени воздействия химических веществ. Например, при вдыхании сероводорода в высокой концентрации у человека могут начаться судороги, тошнота или даже потеря сознания.

«Сероводород в больших дозах также может привести к параличу мышц органов дыхания, что уже опасно летальным исходом. Возрастает риск развития аллергических реакций и гиперчувствительности дыхательных путей. Это особенно опасно для детей, чья иммунная система только находится в процессе формирования. В зону риска также входят пациенты с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)», — объясняет Дадашева.

close Туннели для компостирования отходов на КПО «Нева» Активисты окрестных населенных пунктов

По ее словам, регулярное вдыхание токсинов также способно снижать защитные функции дыхательного эпителия, что делает организм более уязвимым к проникновению вирусов и бактерий. Это приводит к росту заболеваемости простудными и вирусными заболеваниями в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.

«Особую угрозу для здоровья представляют отходы с содержанием хлористых материалов (краски, лаки, растворители, отделочные материалы, продукция из ПВХ). При сжигании они выделяют диоксины – высокотоксичные вещества, которые обладают онкогенными и иммуннодепрессивными свойствами. Диоксины подавляют иммунитет, повышают риски злокачественных новообразований и могут препятствовать нормальному развитию плода у беременных. По данным ряда научных исследований, они также нарушают работу сердечно-сосудистой системы. Продолжительный контакт с диоксинами повышает вероятность развития ишемической болезни сердца, сосудистых патологий и инсультов» — рассказала Дадашева «Газете.Ru».

Старший преподаватель кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Константин Бакулин специально для «Газеты.Ru» разложил свалочный газ на составляющие и обозначил вред от каждого из них.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Бакулина, действительно для жителей близлежащих мусорным полигонам и заводам территорий существуют дополнительные риски.

«Даже низкие концентрации газов со временем могут вызывать хронические болезни, — такие как астма, бронхит, разные аллергии. Растет риск онкологических заболеваний при длительном контакте с канцерогенами (бензол). Возможны и острые отравления, так как вблизи свалок происходят выбросы высоких доз сероводорода или угарного газа», — отметил он.

На вопрос «Газеты.Ru» ответил также заместитель директора ВНИИ «Экология» единого научного центра Минприроды России, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем Вадим Петров.

«Уже давно установлено, что повышенные концентрации метана и угарного газа создают риск асфиксии и отравлений, особенно в зонах скопления газа, тогда как углекислый газ в высоких концентрациях вызывает гиперкарию и нарушение кислородного обмена, что особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями дыхания. Сероводород, даже при низких концентрациях, обладает высокой токсичностью и раздражающим действием на глаза, дыхательные пути и кожу, что может приводить к таким симптомам, как покраснение глаз, сухость, ощущение жжения в носоглотке и коже, а также провоцировать аллергические реакции и обострение хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей. Ряд исследований также указывает на то, что ароматические углеводороды, обнаруживаемые в свалочном газе, являются канцерогенными веществами, что создает долгосрочную угрозу не только для здоровья легких, но и для общего иммунного статуса человека, повышая риск развития онкологических заболеваний при длительном воздействии», — объясняет Петров.

По его словам, возникновение всех этих симптомов подтверждено современными исследованиями в области охраны окружающей среды и общественного здоровья.

В Роспотребнадзоре также подтвердили возможность негативного воздействия свалочного газа на жителей окрестных населенных пунктов и самих работников полигонов.

«Хроническое ингаляционное воздействие повышенных концентраций метана и углекислого газа приводит к накопительному токсическому эффекту в связи с гипоксией. Интоксикация проявляется в виде клинических признаков: головная боль, хроническая усталость, раздражительность, нарушение сердечного ритма, обострение хронических заболеваний дыхательных путей, одышки. Хроническая гипоксия особую опасность представляет для групп населения с болезнями системы кровообращения и органов дыхания. Ввиду отсутствия возможности метана и углекислого газа накапливаться в организме человека, прекращение воздействия этих веществ устраняет и симптомы интоксикации. Поэтому смена места жительства, где нет воздействия этих веществ, является способом устранения негативного воздействия компонентов «свалочного газа», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора Леонид Эрдниев.

Единственное непонятно, почему в Роспотребнадзоре жителям предлагают просто съехать из их домов? Неужели нельзя справиться с этой проблемой по-другому?

Что говорят химики?

Завкафедрой экологического мониторинга и прогнозирования РУДН Марианна Харламова, которая исследовала проблему свалочного газа, рассказала «Газете.Ru», что была несколько раз на КПО «Нева» и не чувствовала никакого запаха. КПО «Нева», по ее словам, — это полигон, где нет открытых отходов. Это самые передовые технологии в мусоропереработке.

«Это может быть запах от площадок компостирования. Возможно, биофильтры не справляются с нагрузкой. Или это может быть связано с загрузкой отходов. Их везут с перегрузочных станций. На перегрузочных станциях отходы не должны оставаться дольше трех суток. Но остаются. И когда они эти отходы привозят на загрузку в КПО «Нева», — а это полузакрытые помещения, — тогда может идти запах. Завоз таких отходов – наиболее вероятная причина, если запах идет именно от КПО «Нева», — рассуждает Харламова.

По ее словам, резь в глазах у жителей окрестных населенных пунктов, скорее всего, вызывает аммиак, который является компонентом свалочного газа. А вот что именно пахнет сказать трудно.

«Мы нашли в свалочном газе 120 компонентов. Они пребывают там в разных концентрациях, превращаются друг в друга. Много что из них может вызывать отвратительный запах, на который реагируют люди. Интересно, что самые пахнущие компоненты вполне могут быть безвредны. А есть, например, токсичный бензол, который совсем не пахнет», — отметила Харламова.

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов Химического факультета МГУ Валерия Кривецкого, который занимается созданием сенсоров для обнаружения компонентов свалочного газа, сейчас существуют датчики, улавливающие отдельные компоненты, но нет датчика, который бы считывал коктейль запахов.

«Концентрации газов, поступающих со свалки, могут быть очень низкими. Однако, складываясь вместе, они создают неприятный запах, который ощущается и вызывает дискомфорт. Сейчас не существует технологий, позволяющих оценить интенсивность запаха и его неприятность. Для этого в таких случаях вызывают специальных людей — панелистов, обладающих тренированным обонянием. Они приезжают в определенное место в определенное время и подтверждают, что запах действительно неприятный», — говорит Кривецкий.

На сегодняшний день

9 апреля 2025 года подано коллективное обращение в прокуратуру Солнечногорского района, природоохранную прокуратуру Московской области, которое за выходные подписали 1274 жителя с требованием о приостановке деятельности КПО «Нева» на 90 дней в связи с выходом свалочных газов за пределы санитарно-защитной зоны для устранения причин.

«Газета.Ru» будет следить за развитием этой ситуации.