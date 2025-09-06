В Москве произошел пожар в жилом доме

«Осторожно, Москва»: в Чертаново произошел пожар в подъезде жилого дома

Пожар произошел в подъезде жилого дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Огонь распространился в доме по адресу Сумской проезд, 7к1 (район Чертаново). По данным МЧС, на месте работают пожарные. Устанавливаются причины возгорания.

5 сентября в Москве одновременно произошли два пожара. Возле торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 квадратных метров.

31 августа в Балашихе произошел масштабный пожар на складе. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров, черный дым был виден за несколько километров. Несмотря на сильную задымленность, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем ликвидировать открытое горение. Местные жители рассказали, что пожар сопровождался звуками взрывов, похожими на салют. Причина происшествия пока остается неизвестной.

Ранее россиянин спалил дом соседа и устроил пожар в своем дворе, чтобы замести следы.