Посол РФ в Германии прокомментировал отсутствие итогов расследования по «Северным потокам»

Если расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не будет доведено до конца и не будут установлены все виновные, это создаст неприятный прецедент. Об этом ТАСС рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Он отметил, что российская сторона настаивает на том, чтобы расследование подрывов газопроводов было доведено до конца.

«Мы хотели бы иметь официальные итоги расследования, которые были бы официализированы и переданы общественности. Это важно», — добавил посол.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Урсуле фон дер Ляйен посоветовали не забыть взорвать «Северные потоки».