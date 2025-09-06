В Одесской области начался сильный пожар в порту

В порту Черноморска (до 2016 года — Ильичевск) Одесской области начался масштабный пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На видеокадрах с места событий видно, как густой дым поднимается с другой стороны берега к небу. В настоящий момент причина возгорания неизвестна, информация о пострадавших и последствиях пожара не приводится.

В ночь на 31 августа Вооруженные силы России ударили по порту в городе Черноморск, в том числе по судну с военным грузом. По информации Telegram-канала «Донбасский партизан», российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» нанесли удары по складским и перегрузочным площадям порта.

Было зафиксировано не менее пяти прямых попаданий, вызвавших масштабные возгорания и вторичную детонацию грузов, заявили администраторы канала. Там также отметили, что в порту в результате атаки было повреждено судно с военным грузом.

31 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS. По информации ведомства, атака производилась с помощью беспилотников, ракетных войск, а также полевой артиллерии.

Ранее в одном из городов Украины после пожара объявили химическую опасность.