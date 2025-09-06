Путин наградил орденом замглавреда «России сегодня» Чепурных

Президент России Владимир Путин наградил заместителя главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Елену Чепурных орденом Александра Невского за вклад в развитие средств массовой информации и добросовестную работу. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чепурных Елену Евгеньевну...» — говорится в документе.

22 мая российский лидер удостоил главреда «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Сама журналистка, комментируя событие, заявила, что хотела бы разделить эту награду с миллионами сограждан, которые «не были в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей».

Симоньян также отметила, что ей неловко получать такой орден наравне с космонавтами, которые пробыли на орбите Земли больше года, и девушкой, спасшей бойца СВО, закрыв его собой от обстрела.

Ранее Путин посмертно наградил главреда «Народной газеты» орденом Мужества.