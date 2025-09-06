На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Отгрызла зубами пуповину»: в Ленобласти бросившую младенца в подъезде женщину арестовали

В Ленобласти женщину, бросившую младенца около мусоропровода, арестовали
true
true
true
close
Прокуратура Ленинградской области

Суд избрал меру пресечения жительнице Ленобласти, которую подозревают в оставлении ребенка около мусоропровода. Об этом сообщает прокуратура региона.

38-летнюю фигурантку уголовного дела арестовали.

«С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года», – сообщается в публикации.

По версии следствия, женщина родила ребенка в одном из подъездов дома во Всеволожске, «отгрызла зубами пуповину», бросила младенца в коробке около мусоропровода.

Младенца обнаружили местные жители, они вызвали медиков и взяли ребенка к себе. Специалисты госпитализировали новорожденную в тяжелом состоянии.

Также в больницу попала ее задержанная мать, у нее диагностировали внутреннее кровотечение.

Известно, что женщина привлекалась к ответственности за фиктивную регистрацию мигранта. Родственников у нее нет, отца младенца ищут.

Ранее женщина родила ребенка от любовника и выбросила младенца в мусор.

