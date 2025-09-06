«Отгрызла зубами пуповину»: в Ленобласти бросившую младенца в подъезде женщину арестовали

Суд избрал меру пресечения жительнице Ленобласти, которую подозревают в оставлении ребенка около мусоропровода. Об этом сообщает прокуратура региона.
38-летнюю фигурантку уголовного дела арестовали.
«С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года», – сообщается в публикации.
По версии следствия, женщина родила ребенка в одном из подъездов дома во Всеволожске, «отгрызла зубами пуповину», бросила младенца в коробке около мусоропровода.
Младенца обнаружили местные жители, они вызвали медиков и взяли ребенка к себе. Специалисты госпитализировали новорожденную в тяжелом состоянии.
Также в больницу попала ее задержанная мать, у нее диагностировали внутреннее кровотечение.
Известно, что женщина привлекалась к ответственности за фиктивную регистрацию мигранта. Родственников у нее нет, отца младенца ищут.
Ранее женщина родила ребенка от любовника и выбросила младенца в мусор.