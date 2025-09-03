Женщина родила ребенка от любовника и выбросила младенца

В Индии женщина родила ребенка вне брака и выбросила его в мусорный бак. Об этом сообщает The Times of India.

О преступлении матери стало известно после того, как новорожденную обнаружили в отходах. Ребенок провел под присмотром медиков три дня, ему оказывали всю необходимую помощь.

Тем временем полицейские задержали его 30-летнюю мать. По ее словам, она родила вне брака, а биологический отец отказался брать на себя ответственность.

В результате и его, и мать арестовали, их отправили в тюрьму.

После того, как ситуации придали огласку, многие люди стали обращаться в полицию, чтобы узнать, каким образом можно удочерить новорожденную. При этом люди из других районов также интересуются этим вопросом.

«Я получил запросы как минимум от ста человек. Многие, включая местного управляющего, выразили желание усыновить девочку. Я тоже хотел её усыновить, поскольку у нас нет детей», – рассказал терапевт, который лечил ребенка.

Однако на данный момент удочерить ее невозможно. В рамках закона эта процедура возможна только через 90 дней.

