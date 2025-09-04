Стали известны подробности о найденном около мусоропровода младенце из Ленобласти

Мать младенца, которого обнаружили возле мусоропровода во Всеволожске, также попала в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, мать рожала в подъезде. На опубликованных кадрах с места заметно, что она звонит кому-то по домофону, и, ожидая ответа, наклоняется.

На данный момент женщина находится в реанимации, у нее диагностировали внутреннее кровотечение.

«Объяснить мотивы своего поступка она не смогла — подозреваемая находится в состоянии шока», – сообщается в публикации.

Известно, что у пациентки нет родственников. Ранее она уже привлекалась к ответственности за фиктивную постановку на учет мигранта. Ее возлюбленный, которого сейчас разыскивают, также был судим.

Коробку с новорожденным ребенком обнаружили в доме на Ленинградской улице. Девочку положили в окровавленную коробку около мусоропровода и оставили на месте. Прибывшие на место медики направили ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

