В Ленобласти младенца в окровавленной коробке нашли около мусоропровода

В Ленобласти прохожие обнаружили новорожденного ребенка около мусоропровода. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на Ленинградской улице. Местные жители заметили картонную коробку, в которой оказалась девочка. Очевидцы вызвали медиков и до их приезда забрали пострадавшую к себе.
На кадрах с места заметно, что вся картонная коробка в крови, рядом с ней находится грязный мусоропровод.
Специалисты увезли младенца в роддом, где его состояние оценили как тяжелое. Как полагают врачи, ребенок появился на свет на 35-й неделе беременности. Отмечается, что серьезных травм у пациентки не обнаружили.
«Пуповина была оторвана, но не перевязана», – сообщается в публикации.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мать девочки, ею оказалась 38-летняя женщина из Всеволожска. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Ранее женщина родила ребенка от любовника и выбросила младенца.