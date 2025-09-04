На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти младенца в окровавленной коробке нашли около мусоропровода

78.ru: во Всеволожске около мусоропровода нашли новорожденную девочку
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленобласти прохожие обнаружили новорожденного ребенка около мусоропровода. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ленинградской улице. Местные жители заметили картонную коробку, в которой оказалась девочка. Очевидцы вызвали медиков и до их приезда забрали пострадавшую к себе.

На кадрах с места заметно, что вся картонная коробка в крови, рядом с ней находится грязный мусоропровод.

Специалисты увезли младенца в роддом, где его состояние оценили как тяжелое. Как полагают врачи, ребенок появился на свет на 35-й неделе беременности. Отмечается, что серьезных травм у пациентки не обнаружили.

«Пуповина была оторвана, но не перевязана», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать девочки, ею оказалась 38-летняя женщина из Всеволожска. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее женщина родила ребенка от любовника и выбросила младенца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами