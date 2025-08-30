На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польские байкеры устроили обряд с факелами на мемориале в России

РЕН ТВ: польские байкеры-националисты осквернили мемориал в Тверской области

В Тверской области группа польских байкеров-националистов провела обряд с факелами на мемориале в поселке Медное. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

На видеозаписи запечатлено, как участники группы, миновав шлагбаум, направляются к мемориальному комплексу. Непосредственно возле монумента провокаторы выстроились в два ряда, держа в руках зажженные факелы.

По информации источника, они выкрикивали лозунги, направленные против России, и оставили после себя граффити.

Издание отмечает, что сотрудники полиции задержали членов националистической организации «Всепольская молодежь». В общей сложности в отделение полиции было доставлено 39 граждан Польши.

В мае во Всеволожском районе Ленинградской области был зафиксирован акт вандализма: неизвестные лица нанесли оскорбительные изображения в виде наклеек на монумент, посвященный советским воинам. Согласно информации представителей правоохранительных органов, данные наклейки были обнаружены на территории захоронения бойцов 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии, расположенного в окрестностях деревни Ненимяки.

Ранее в Сургуте облили фекалиями камень на месте будущего памятника силовикам.

