Отбывающий срок экс-глава Сахалина сидел в ШИЗО

У экс-главы Сахалина Хорошавина в колонии трижды находили запрещенные предметы
close
Кирилл Ясько/РИА Новости

Сотрудники колонии, где отбывает наказание бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, трижды находили у него запрещенные предметы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Что именно хранил экс-чиновник не уточняется, однако, после того, как сотрудники ФСИН нашли у него запрещенные предметы, его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) «на максимальный срок наказания»

В документе говорится, что когда Хорошавина в третий раз попался на том же, то отделался выговором.

Бывший сахалинский губернатор отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей. По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с тогда еще губернатором Сахалина организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Хорошавин признал свою вину во взяточничестве и раскаялся. Известно, что, находясь в колонии, он просил отправить его в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что экс-глава Сахалина осваивает в колонии новую профессию.

