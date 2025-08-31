Бывший губернатор Сахалина раскаялся во взяточничестве

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин признал вину и раскаялся во взяточничестве

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, получивший 15 лет колонии, признал вину и раскаялся во взяточничестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Хорошавин А.В. раскаялся в содеянном, признал вину», — отмечается в судебных документах.

В данный момент бывший губернатор отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

В апреле 2022 года Хорошавина осудили на 15 лет колонии строгого режима по второму коррупционному делу и приговорили к штрафу в 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с Хорошавиным организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Известно, что Хорошавин, уже находясь в колонии, просил отправить его в зону специальной военной операции.

Ранее суд отказался смягчать приговор экс-главе Сахалина по делу о коррупции.