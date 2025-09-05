На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине город Чертков и поселок Сатанов стали побратимами

chortkiv_city_council/Telegram

На Украине город Чертков в Тернопольской области и поселок городского типа Сатанов в Хмельницкой области стали побратимами. Об этом пишут украинские СМИ.

4 сентября соглашение о партнерстве торжественно и официально подписали мэр Черткова Владимир Шматько и глава Сатанова Альберт Собков.

«И хотя уже само название «Чертков + Сатанов» звучит эпично, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как и эффектным!» – отмечается в сообщении Чертковского горсовета.

Партнерство предусматривает сотрудничество в экономике, образовании, медицине, спорте, культуре и туризме.

В августе жители Курска выступили против побратимства с Ибаге в Колумбии, который оказался родным городом наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие во вторжении в Курскую область.

13 августа стало известно, что город Ибаге в Колумбии официально стал побратимом Курска. Первый запрос о побратимстве с Ибаге курские депутаты направили в июне, в августе получили согласие, а на сессии горсобрания решение было окончательно утверждено. Стороны рассчитывают, что партнерство поспособствует сотрудничеству в сельском хозяйстве, инвестициях, IT, образовании, науке, культуре и туризме.

Ранее немецкий Зуль не принял предложение украинского Подольска о побратимстве.

