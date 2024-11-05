Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий город Зуль откажется от побратимства с украинским Подольском

Немецкий Зуль не принял предложение украинского Подольска о побратимстве

close
Shutterstock/FOTODOM

Немецкий город Зуль откажется от побратимства с украинским городом Подольском. Об этом со ссылкой на представителя городской администрации сообщает ТАСС.

По словам чиновника, документ находится в стадии подготовки, а перед этим решение было утверждено депутатами городского совета. На прошлой неделе они большинством голосов отклонили предложение украинского города Подольска об установлении побратимских отношений. Это мотивировалось тем, что положительное решение «может поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калугой».

Город Зуль расположен в центре Германии, столица федеральной земли Тюрингия. Подольск — город в Одесской области Украины. По населению они равны, около 40 тысяч человек.

Побратимские отношения между городами Зуль и Калуга были установлены в 1969 году.

9 августа сообщалось, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что подписание соглашения свидетельствует, что «металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития».

Ранее Киев разорвал побратимские отношения с Минском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами