Немецкий город Зуль откажется от побратимства с украинским Подольском

Немецкий город Зуль откажется от побратимства с украинским городом Подольском. Об этом со ссылкой на представителя городской администрации сообщает ТАСС.

По словам чиновника, документ находится в стадии подготовки, а перед этим решение было утверждено депутатами городского совета. На прошлой неделе они большинством голосов отклонили предложение украинского города Подольска об установлении побратимских отношений. Это мотивировалось тем, что положительное решение «может поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калугой».

Город Зуль расположен в центре Германии, столица федеральной земли Тюрингия. Подольск — город в Одесской области Украины. По населению они равны, около 40 тысяч человек.

Побратимские отношения между городами Зуль и Калуга были установлены в 1969 году.

9 августа сообщалось, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что подписание соглашения свидетельствует, что «металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития».

Ранее Киев разорвал побратимские отношения с Минском.