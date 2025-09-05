Путин оценил развитие Дальнего Востока

Президент Владимир Путин заявил, что Дальний Восток демонстрирует опережающие темпы развития относительно общероссийских показателей по ряду ключевых параметров. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что развитие дальневосточного региона и Сибири является национальным приоритетом России на весь XXI век, что было обозначено еще в послании Федеральному собранию в 2013 году. С тех пор, по его словам, был внедрен широкий спектр инструментов поддержки бизнеса, включая территории опережающего развития и режим свободного порта Владивосток.

До этого Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что ключевая цель российских властей – трансформировать Дальний Восток в инновационный центр. Глава государства отметил, что иностранные партнеры России будут заинтересованы во вложении средств в перспективные проекты, которые принесут им выгоду. Президент подчеркнул, что именно этот принцип является определяющим для международного сотрудничества.

