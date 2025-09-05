Львова-Белова сообщила, что ей вручили орден Дружбы в Кремле

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова получила орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Кремле получила орден Дружбы! Большая честь и высокая оценка нашей работы!» — написала Львова-Белова.

Омбудсмен поблагодарила Путина за награду, а также отметила вклад в ее получение со стороны своей команды и семьи.

До этого Львова-Белова навестила школьников, содержащихся в московском СИЗО-5 и поздравила детей с началом учебного года.

21 августа Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей — двух мальчиков, 8 и 15 лет, и шестилетнюю девочку.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова также оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью. Всего же аппарат омбудсмена помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.

Ранее Путин присвоил звание Героя труда президенту РАН.