Львова-Белова посетила школьников в СИЗО и поздравила их с 1 сентября

Львова-Белова поздравила с началом учебного года школьников в московском СИЗО
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова навестила школьников, содержащихся в московском СИЗО-5. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Львова-Белова поздравила детей с началом учебного года, заверив, что в учреждении созданы все условия для получения образования.

«Вместе с начальником ГУФСИН по городу Москве Сергеем Морозом и детским омбудсменом в столице Ольгой Ярославской пожелали детям скорее вернуться к обычной жизни, а время в исправительных учреждениях использовать с пользой», — добавила она.

День знаний 1 сентября — особый праздник и волнительный день для всех: от первоклассников, только переступающих порог школы, до родителей, с теплотой вспоминающих годы учебы. Это день надежд, новых начинаний и, конечно, ярких поздравлений. «Газета.Ru» собрала к 1 сентября подборку открыток и поздравлений в стихах и прозе.

Ранее Путин обратился к школьникам по поводу начала учебного года.

