ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

Хинштейн: в Мантурово Курской области беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию
true
true
true
close
Reuters

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) поздно вечером 29 августа атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Мантуровского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тыс.», — написал он.

Глава региона уточнил, что уже ночью электроснабжение удалось восстановить по резервной схеме.

Также, добавил Хинштейн, ночью украинские войска обстреляли населенный пункт Густомой Льговского района. Повреждения получили остекление и фасады школы, отделения почты, местного дома культуры, частного дома, был посечен автомобиль.

В результате атак никто не пострадал.

«Пожалуйста, будьте крайне бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!» — призвал Хинштейн.

29 августа Хинштейн сообщил, что пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции находится в реанимации, но уже улыбается. Накануне Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле.

Ранее беспилотник ВСУ нарушил движение поездов в Самарской области.

Атаки на Курскую область
