Польша готова отменить пособия на детей для неработающих иностранцев

Money.pl: Польша хочет отменить пособия на детей для неработающих иностранцев
Gleb Garanich/Reuters

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик представил принципы законопроекта, который изменит правила предоставления иностранцам пособия на детей. Об этом сообщает финансовый портал Money.pl.

Согласно законопроекту, право на получение пособий иностранцами будет ежемесячно проверяться фондом социального страхования. Замглавы МВД подчеркнул, что законопроект направлен на поощрение трудоустройства иностранцев в Польше.

Законопроект также продлевает срок, в течение которого граждане Украины признаются законными лицами, находящимися на территории Польши.

На прошлой неделе стало известно, что Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях. Лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения, в том числе за хранение и распространение наркотиков.

В конце августа сообщалось, что на польской границе беженцев с Украины начали раздевать до трусов. В частности, пограничники проверяют, есть ли у украинцев татуировки с бандеровской символикой.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы три года воровали у поляков.

