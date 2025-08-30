СМИ: украинские беженцы три года воровали у поляков

Украинские беженцы с начала СВО в 2022 году «воровали у поляков», получая социальные пособия незаконно. Об этом пишет газета Mysl Polska.

«Украинцы воровали у поляков в рамках программы «500+» с начала войны в 2022 году. Организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле», — говорится в сообщении издания.

Польская социальная программа «500+» для беженцев с Украины подразумевает ежемесячную выплату в размере 500 злотых (около 11000 рублей) на каждого ребенка до 18 лет.

По данным газеты, в результате такой деятельности бюджет Польши недосчитался не менее 30 миллионов злотых.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Глава государства отметил, что после начала специальной военной операции в Польшу приехали несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, предоставляющий всем беженцам с Украины ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

Ранее стали известны выплаты украинским беженцам в Европе.