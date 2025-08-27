На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На польской границе беженцев с Украины начали раздевать до трусов

SHOT: на границе Польши украинцев досматривают на предмет нацистской символики
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на украинско-польской границе ввели усиленный режим досмотра для прибывающих украинцев. В SHOT отметили, что каждого въезжающего досконально осматривают вне зависимости от цели визита. В частности, пограничники проверяют, есть ли у украинцев татуировки с бандеровской символикой. Кроме того, они изучают содержимое телефонов въезжающих — смотрят подписки и мемы.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий предложил уравнять в уголовном кодексе бандеровскую символику с фашистской. Он заявил, что необходимо внести в проект закона важный лозунг: «Стоп бандеровщине». Сообщается, что ближайшее пленарное заседание сейма по этому поводу запланировано на середину октября.

До этого украинское интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник писало, что в Киеве выразили недовольство по поводу предложения Навроцкого запретить бандеровскую символику в Польше. В публикации говорится, что инициатива польского президента может повлечь за собой дипломатические последствия для руководства республики.

Ранее бывшему президенту Польши пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня.

