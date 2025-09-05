Сына экс-главы Мордовии осудили на 7 лет

Сын экс-главы Мордовии Меркушкин получил 7 лет колонии по трем статьям УК

Первомайский районный суд Пензы назначил 7 лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина Алексею. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшего зампредседателя мордовского правительства Алексея Меркушкина обвинили в даче взятки. По версии следствия, он передал руководителю отдела ЦБ по Мордовии 7 млн рублей. За эти деньги тот должен был обеспечить сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка», которую могли отозвать после проверки.

«Меркушкину (назначили. — ред.) семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности... на три года», — говорится в сообщении.

Помимо дачи взятки, Меркушкина также признали виновным по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

