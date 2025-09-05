На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сына экс-главы Мордовии осудили на 7 лет

Сын экс-главы Мордовии Меркушкин получил 7 лет колонии по трем статьям УК
true
true
true
close
Юрий Глебов/РИА «Новости»

Первомайский районный суд Пензы назначил 7 лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина Алексею. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшего зампредседателя мордовского правительства Алексея Меркушкина обвинили в даче взятки. По версии следствия, он передал руководителю отдела ЦБ по Мордовии 7 млн рублей. За эти деньги тот должен был обеспечить сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка», которую могли отозвать после проверки.

«Меркушкину (назначили. — ред.) семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности... на три года», — говорится в сообщении.

Помимо дачи взятки, Меркушкина также признали виновным по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Недавно военные следователи арестовали имущество бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, обвиняемого в получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа.

3 сентября сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска вынес приговор экс-замглавы минздрава региона Елене Голенецкой по делу о превышении полномочий. Голенецкую судили за закупку трамадола в 2019 году: чиновница распорядилась приобрести лишние объемы препарата, чтобы израсходовать все выделенные средства.

Ранее в Кемеровской области возбудили дело о даче взятки экс-министру здравоохранения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами