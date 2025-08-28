В Кемеровской области возбудили дело о даче взятки экс-министру здравоохранения

В Кемеровской области возбудили уголовное дело о даче взятки бывшему министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову, сообщает Telegram-канал регионального следственного комитета.

По данным ведомства, фигурантом дела, возбужденного по статье ч. 2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу», стал местный житель. Следователи установили, что в марте 2025 года мужчина передал Беглову 120 тысяч рублей в интересах индивидуального предпринимателя. За денежное вознаграждение бывший министр должен был содействовать в заключении договоров на поставку медицинских изделий с одним из медучреждений Кемерова.

Мужчину задержали, у него дома и на даче провели обыски, в ходе которых силовики изъяли более 1 млн рублей. Также будет дана правовая оценка действиями бывшего министра здравоохранения Кемеровской области.

В июле стало известно, что экс-министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов стал фигурантом трех уголовных дел о взятках.

По данным следствия, в январе и апреле 2025 года Беглов получил 3 млн рублей от поставщика медоборудования. Еще одну взятку в размере 2 млн рублей ему передали за сутки до задержания.

