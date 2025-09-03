Следователи арестовали имущество бывшего чиновника

Военные следователи арестовали имущество бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, обвиняемого в получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест», — сказано в сообщении.

Уголовное дело о взяточничестве было возбуждено в отношении Саркисова в середине августа. По данным следствия, он отвечал за исполнение контрактов, заключенных в период с 2022 по 2023 год между ООО «Комплитстрой групп» и госзаказчиком на сумму более 800 миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что обвиняемый получил взятку за покровительство при строительстве объектов по контрактам.

3 сентября сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска вынес приговор экс-замглавы минздрава региона Елене Голенецкой по делу о превышении полномочий. Голенецкую судили за закупку трамадола в 2019 году: чиновница распорядилась приобрести лишние объемы препарата, чтобы израсходовать все выделенные средства.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.