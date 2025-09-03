Суд взыскал 23 млн рублей с экс-замглавы минздрава Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор экс-замглавы минздрава региона Елене Голенецкой по делу о превышении полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

«Суд признал подсудимую виновной в преступлении, приговорив её к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск <...> о взыскании с осужденной в пользу региона более 23 млн рублей», — говорится в сообщении.

Голенецкую судили за закупку трамадола в 2019 году: чиновница распорядилась приобрести лишние объемы препарата, чтобы израсходовать все выделенные средства. В итоге значительную часть лекарства пришлось уничтожить за ненадобностью, что причинило ущерб бюджету, превышающий 25 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Москве задержали главу ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина. Мужчин обвинили в коммерческом подкупе в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В случае признания их вины им грозит до девяти лет лишения свободы и штраф до 40-кратной суммы подкупа. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника научного центра Минобороны обвинили во взятках.