Суд арестовал подростка за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Подросток заключен под стражу за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Подросток, который поджег релейный шкаф на 47-м километре перегона Гжель — Овражки Казанского направления, помещен под стражу. Об этом сообщили в СК России.

«По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Установлено, что несовершеннолетний подозреваемый действовал по указанию незнакомца, написавшего ему через мессенджер. Молодой человек поджег релейный шкаф, предназначенный для переключения светофоров на железной дороге.

В Саратовской области ранее арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. Следствие установило, что в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек двух своих 16-летних друзей. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые обеспечивали работу железной дороги.

Ранее в Удмуртии студенту дали 12 лет колонии по обвинению в диверсии.