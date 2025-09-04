На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал подростка за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Подросток заключен под стражу за поджог релейного шкафа в Подмосковье
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Подросток, который поджег релейный шкаф на 47-м километре перегона Гжель — Овражки Казанского направления, помещен под стражу. Об этом сообщили в СК России.

«По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Установлено, что несовершеннолетний подозреваемый действовал по указанию незнакомца, написавшего ему через мессенджер. Молодой человек поджег релейный шкаф, предназначенный для переключения светофоров на железной дороге.

В Саратовской области ранее арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. Следствие установило, что в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек двух своих 16-летних друзей. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые обеспечивали работу железной дороги.

Ранее в Удмуртии студенту дали 12 лет колонии по обвинению в диверсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами