В России женщине вынесли приговор за неуплату алиментов

В Забайкальском крае женщину приговорили к условному сроку за неуплату алиментов

Жительницу Забайкальского края приговорили к лишению свободы условно за неуплату алиментов на своих детей. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Приаргунского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы п. Молодежный Приаргунского района. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей)», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в период с июля 2024 года по март 2025 года женщина не платила средства на содержание троих детей, в результате чего задолженность составила более 440 тыс. рублей.

«Общая ее сумма с момента возникновения обязанности в июне 2013 года (в пользу 12-летнего сына) и в июне 2018 года (в пользу двух других детей) достигла 2 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

При этом женщину ранее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказала мнение, что в России стоит ввести принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Ранее россиянка накопила долг по алиментам и спряталась от приставов в подвале.