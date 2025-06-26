Россиянка накопила долг по алиментам и спряталась от приставов в подвале

Жительница Кызыла накопила полумиллионный долг по алиментам и пыталась спрятаться от приставов в погребе частного дома. Об этом сообщает УФССП республики.

39-летняя женщина, лишенная родительских прав на своих детей, накопила внушительный долг по алиментам. Приставы смогли установить ее местонахождение и приехали в частный дом, в одной из комнат они обнаружили сожителя россиянки, который пытался помочь ей скрыться.

Должницу удалось найти в подвале, где она пыталась отсидеться во время визита сотрудников ФССП. В отношении женщины возбуждено уголовное дело и составлены несколько административных протоколов.

До этого в Нижегородской области молодожены едва не пропустили банкет в честь свадьбы из-за должника-водителя. Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, и приставы незамедлительно наложили на него арест. В салоне Mercedes-Benz S400 находились молодожены, которые спешили на праздничный банкет. Водителю пришлось на месте оплатить задолженность в размере 70 тыс рублей.

Ранее в России пристав села в такси и отобрала у водителя автомобиль.