Аэропорт Тамбова возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Тамбова

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

До этого Кореняко рассказал, что аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили работу. Соответствующий пост представителя Росавиации опубликован 4 сентября в 20:58 мск.

При этом воздушная гавань Волгограда возобновила прием и выпуск воздушных судов спустя примерно два часа после введения ограничений.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления производятся автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.