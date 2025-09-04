На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Парижа нашли плакаты, посвященные советским воинам

Franceinfo: на Триумфальной арке появились плакаты в честь советских солдат
Depositphotos

Сотрудники французских правоохранительных органов начали расследование в связи с появлением плакатов, посвященных памяти советских солдат, на Триумфальной арке в Париже. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

По информации журналистов, всего было обнаружено четыре плаката с «пророссийским лозунгом». Речь идет о надписи «Скажи спасибо советскому солдату-победителю».

«Было начато расследование по факту «повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник», — говорится в материале.

В нем отмечается, что плакаты якобы были вывешены в интересах иностранного государства или предприятия.

Комментируя ситуацию, в столичной прокуратуре рассказали, что плакаты быстро сняли. При этом радиостанция сообщает, что ответственным за их появление людям может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В октябре 2024 года в итальянском городе Генуя расклеили листовки с портретом российского лидера Владимира Путина. Также на плакатах можно было увидеть надпись «С днем рождения, президент». По словам основателя Telegram-канала «Донбасс Италия», журналиста Винченцо Лоруссо, авторами инициативы стали он сам и общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Всего в населенном пункте расклеили около 100 листовок.

Ранее в Латвии активистку осудили на три года за демонстрацию флага РФ.

