В итальянском городе появились листовки с поздравлениями Путину

В итальянском городе Генуя расклеили листовки, на которых изображен портрет президента России Владимира Путина, а также надпись на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент». Об этом ТАСС сообщил основатель Telegram-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.

По словам Лоруссо, авторами инициативы стал он сам и общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Всего в итальянском городе расклеили около сотни листовок.

«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — рассказал журналист.

Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства в этот день проведет встречу с лидерами СНГ. Он отметил, что в день рождения российского лидера «особо праздничного ничего не будет».

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