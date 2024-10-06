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В итальянском городе появились листовки с поздравлениями Путину

В Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днем рождения

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В итальянском городе Генуя расклеили листовки, на которых изображен портрет президента России Владимира Путина, а также надпись на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент». Об этом ТАСС сообщил основатель Telegram-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.

По словам Лоруссо, авторами инициативы стал он сам и общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Всего в итальянском городе расклеили около сотни листовок.

«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — рассказал журналист.

Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства в этот день проведет встречу с лидерами СНГ. Он отметил, что в день рождения российского лидера «особо праздничного ничего не будет».

При этом в Совете Федерации ожидают «любой подлости» от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в день рождения президента РФ.

Ранее в Совфеде оценили срыв выступления британского политика плакатом с Путиным.

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