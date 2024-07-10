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В Латвии активистка получила тюремный срок за флаг России

В Латвии активистку Крейле приговорили к трем годам за демонстрацию флага России

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Martins Zilgalvis/F64 Agency/AP

В Латвии приговорили к трем годам лишения свободы активистку Елену Крейле за демонстрацию флага России в окне квартиры в Риге. Об этом сообщает Baltnews.

Отмечается, что женщину осудили по статье 74.1 «Публичное прославление и оправдание агрессии и военных преступлений».

По данным агентства, Крейле выставила на подоконнике своей квартиры коробки белого, красного и синего цветов. Также у женщины нашли карманный календарь за 2002 год, на котором изображены она и ее супруг в форме Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1943 года, топчущие флаг нацистской Германии.

Также активистка хранила флаг России с надписью от руки «Путин мой друг» и ряд других предметов.

До этого Крейле уже подпадала под уголовное дело. Она получала условное заключение из-за того, что выходила на улицы Латвии с плакатами «Россия, я с тобой!», пришивала к своей одежде российский триколор и символ Z, а в окнах своей квартиры размещала российские и латвийские флаги.

Ранее в Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша».

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