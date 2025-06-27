«Мы будем бороться!»: депутаты объявили войну алкомаркетам

Сразу пять парламентских фракций внесли на рассмотрение инициативу о запрете алкомаркетов в жилых домах, а также о расстоянии менее ста метров от домов, детсадов, школ, вузов и больниц. В плотной застройке под ограничения попадут практически все магазины спиртных напитков. Это необходимые меры, так как алкомаркеты завлекают к себе покупателей, в том числе самых юных, и умышленно спаивают население, заявил 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Отметим, что по итогам прошлого года производство алкоголя в России побило рекорд за последние восемь лет — его объемы достигли 10,1 млрд литров, подскочив за год на 9,5%. Как уточнила газета «Известия» со ссылкой на данные Минздрава, росли при этом и продажи алкоголя на душу населения. Самую большую динамику по прошлому году показали вина, их изготовление в этой категории увеличилось на 14%.

По мнению депутата, владельцы таких магазинов алкогольных напитков, которые устанавливают низкие цены на игрушки и сладости, привлекая детей, являются преступниками. Низкой стоимостью детских товаров, которые продаются рядом с алкоголем, они приучают детей с пяти-шести лет посещать подобные магазины, считает он.

«Эти люди, которые создают алкомаркеты, которые создают такую пропаганду, такой маркетинг, — это самые настоящие преступники, и мы с ними будем бороться», — подчеркнул Свинцов.

Он напомнил о введенном в Вологодской области ограничении, где спиртное можно купить только по будням с 12:00 до 14:00. Сегодня депутаты ищут новый подход к решению этого вопроса, отметил парламентарий. По его словам, владельцы алкомаркетов умышленно спаивают население, а страдающие алкоголизмом люди быстро заболевают и раньше уходят из жизни.

«То есть, эти люди умышленно убивают русских», — заявил Свинцов.

В свою очередь глава комитета Мособлдумы по потребырнку Сергей Корселян выразил беспокойство по поводу того, что в ступлением в силу запрета алкомаркеты просто переделают в «псевдокафе», где под видом точки общепита будут продавать спиртное.

Напомним, Свинцов до этого рассказал о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом он назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».