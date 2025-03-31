В России украинца осудили за финансирование нацбатальона «Азов»

Суд в Ростове дал украинцу 10 лет за перевод денег на дроны для «Азова»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за перевод денежных средств украинскому националистическому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

По данным следствия, мужчина решил оказать «Азову» финансовую помощь после того, как 13 ноября 2024 года посмотрел в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку беспилотников для нацбатальона. Руденко перечислил 11 тысяч рублей на счет украинского банка, за что и был позже задержан.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ). Первые три года Руденко проведет в тюрьме, а последующие семь лет — в исправительной колонии строгого режима. У него есть право оспорить решение суда, поскольку приговор еще не вступил в законную силу.

26 марта Южный окружной военный суд приговорил 23 участников украинского батальона «Азов» к срокам лишения свободы от 13 до 23 лет. Суд вынес очный приговор 12 «азовцам», 11 — заочно. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима. Гособвинитель просил суд назначить подсудимым сроки от 16 до 24 лет колонии. Большинство участников батальона не признали вину, некоторые из них признали ее частично, подтвердив свое участие в «Азове». Кроме того, двое из 23 фигурантов были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными и не принимали участия в заседаниях.

Ранее стало известно о причастности вербовщика «Азова» к покушению на Соловьева.