В РПЦ разрешили мужчинам ходить в юбках

Православие не запрещает мужчинам носить юбки. Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) до сих пор носят рясы и подрясники. Об этом заявил журналистам издания «Абзац» клирик Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, ряса кроится, как женское платье, и в этом «никакого нравственного содержания нет и быть не может».

Спор о допустимости ношения одежды, которая ассоциируется с другим полом, начал ранее предприниматель Герман Стерлигов. Он в частности назвал проклятыми женщин, носящих мужскую одежду.

Накануне священник Владислав Береговой заявил, что россияне не знают, как вести себя в простейших бытовых ситуациях. Береговой пояснил свои слова тем, что прихожан чаще всего волнует не спасение души, а способ ужиться с близкими родственниками и со знакомыми.

