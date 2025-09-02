В РПЦ заявили о неумении граждан России жить

Священник РПЦ Береговой: россияне не знают, как вести себя в бытовых ситуациях

Граждане России не знают, как вести себя в простейших бытовых ситуациях. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Владислав Береговой, его слова приводит «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

Береговой пояснил свои слова тем, что прихожан чаще всего волнует не спасение души, а способ ужиться с близкими родственниками и со знакомыми.

«Люди не умеют жить. Их родители не научили, в школе не научили. У нас сейчас каждый первый — интроверт, каждый второй у нас с неврастенией», — сказал он.

В августе управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) заявил, что миграция является одним из основных вызовов для России. Он подчеркнул, что проблема с мигрантами угрожает будущему России. Поэтому она представляет собой, наряду со специальной военной операцией и низкой рождаемостью, один из самых очевидных вызовов всему обществу.

Ранее в РПЦ рассказали о желающих не только «баб» монахах.