В РПЦ рассказали о монахах, желающих «не только баб»

Если монахи будут полностью здоровы и их «жизненные соки» взыграют, то они могут «возжелать бабу» и «не только ее», заявил протоиерей Андрей Ткачев. Свое мнение он высказал в эфире передачи «отец Андрей: ответы» на «Царьград ТВ».

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) не стал уточнять, с кем желают половой связи монахи. Ткачев отметил, что интерес к женщинам — это еще «лучший случай», но «бывают и худшие». По его словам, чтобы этого не произошло, монах должен быть «немного болен».

Также Ткачев рассказал, что для борьбы с такими помыслами монахи используют молитву или полагаются на хорошее воспитание.

«У них должно быть много рецептов по этой части», — заключил он.

До этого Ткачев заявил, что современные женщины стали «дохлыми, трусливыми, развратными», а также «не хотят рожать». Протоиерей подчеркнул необходимость сохранения народа через борьбу с наркоманией и алкоголизмом, а также восстановление традиционных ценностей.

Ранее священник объяснил наличием «лишней дырки» в голове проблему с демографией.