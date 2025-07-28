На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ рассказали о монахах, желающих «не только баб»

Протоиерей Ткачев: из-за жизненных соков монахи могут желать не только женщин
true
true
true
close
Протоиерей Андрей Ткачёв/VK

Если монахи будут полностью здоровы и их «жизненные соки» взыграют, то они могут «возжелать бабу» и «не только ее», заявил протоиерей Андрей Ткачев. Свое мнение он высказал в эфире передачи «отец Андрей: ответы» на «Царьград ТВ».

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) не стал уточнять, с кем желают половой связи монахи. Ткачев отметил, что интерес к женщинам — это еще «лучший случай», но «бывают и худшие». По его словам, чтобы этого не произошло, монах должен быть «немного болен».

Также Ткачев рассказал, что для борьбы с такими помыслами монахи используют молитву или полагаются на хорошее воспитание.

«У них должно быть много рецептов по этой части», — заключил он.

До этого Ткачев заявил, что современные женщины стали «дохлыми, трусливыми, развратными», а также «не хотят рожать». Протоиерей подчеркнул необходимость сохранения народа через борьбу с наркоманией и алкоголизмом, а также восстановление традиционных ценностей.

Ранее священник объяснил наличием «лишней дырки» в голове проблему с демографией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами