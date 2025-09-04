Самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске

Воздушное судно, летевшее по маршруту Хабаровск — Херпучи, совершило аварийную посадку. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России.

«Воздушное судно по технической причине осуществило аварийную посадку в международном аэропорту Хабаровска», — говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Ведомства выясняет все обстоятельства произошедшего.

1 сентября вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС РФ, совершил аварийную посадку в районе вулкана Кудрявый в Сахалинской области. Из материала следует, что при посадке воздушное судно завалилось на бок. В результате несколько человек получили травмы.

26 августа в аэропорту города Нижневартовска экстренно сел самолет компании Air China, следовавший из Лондона в Пекин. По данным Telegram-канала Baza, причиной стало отказавшее оборудование — экипаж воздушного судна прервал полет из-за проблем с одним из двигателей.

Ранее пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале после сигнала бедствия.