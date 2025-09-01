В Сахалинской области вертолет МЧС РФ совершил аварийную посадку

Люди пострадали в результате аварийной посадки вертолета МЧС РФ на Сахалине

Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС РФ, совершил аварийную посадку в районе вулкана Кудрявый в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел еще 29 августа, но информация о нем появилась только сейчас.

Из материала следует, что при посадке воздушное судно завалилось на бок. В результате несколько человек получили травмы.

«Вертолет восстановлению не подлежит», — отмечается в тексте.

Как пишет Telegram-канал «360 ЧП», пострадали два человека. У них диагностировали ушибы.

26 августа в аэропорту города Нижневартовска экстренно сел самолет компании Air China, следовавший из Лондона в Пекин. По данным Telegram-канала Baza, причиной стало отказавшее оборудование — экипаж воздушного судна прервал полет из-за проблем с одним из двигателей.

Всего на борту находились 311 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме: лайнер самостоятельно развернулся на полосе и дошел до перрона на одном двигателе. Сотрудники аэропорта, в свою очередь, оперативно подготовились к приему самолета и быстро подогнали к нему подходящий трап.

Ранее у самолета, направлявшегося с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, загорелся двигатель.