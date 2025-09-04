ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Херсонской области

Федеральная Служба Безопасности России (ФСБ) обнародовала кадры задержания в Херсонской области гражданина Украины, передававшего украинской разведке (СБУ) данные о дислокации российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованном видео показано, как оперативники задерживают злоумышленника на улице и увозят на допрос.

О задержании 35-летнего агент а СБУ в Херсонской области спецслужба сообщила ранее. По данным ведомства, задержанный был завербован через мессенджер WhatsApp сотрудником СБУ. Сведения о местах дислокации российских бойцов и военной техники мужчина направлял своему куратору.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Генический районный суд Херсонской области постановил заключить обвиняемого под стражу.

Накануне Запорожский областной суд приговорил к пожизненному заключению Николая Джоса, признанного виновным в шпионаже для ВСУ. Суд установил, что фигурант состоял в сообществе, целями которого были шпионаж и совершение диверсий против военных российской армии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать данные о местах расположения личного состава, оборонительных сооруже

Ранее 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины.