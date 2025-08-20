На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легкомоторный самолет потерпел крушение на авиашоу в Африке

DM: пилот потерпел крушение в море во время авиашоу в Африке и пропал без вести
true
true
true

В Африке 61-летний пилот не справился с управлением легкомоторного самолета во время авиашоу и пропал без вести. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным журналистов, инцидент случился 14 августа на фестивале, приуроченном к Глобальному саммиту нового поколения авиационных профессионалов 2025 года в ЮАР. Опытный пилот авиакомпании South African Airlines, Эндрю Блэквуд-Мюррей, управлял легкомоторным самолетом ZS-AEC Extra 300 и потерпел крушение в море.

На видео, снятом очевидцем на пляже, видно, как самолет взлетел, сделал вираж и рухнул в воду в нескольких метрах от берега. Отдыхающие сразу же сообщили о происшествии спасателям, которые оперативно прибыли на место.

Части обломков самолета уже подняли из воды, однако капитана до сих пор не нашли. Пляж Бэттери-Бич временно закрыт для посетителей.

В марте на авиашоу в Южной Африке самолет взорвался на глазах у двух тысяч зрителей. На видео с места происшествия реактивный самолет Impala переворачивается в воздухе, а затем начинает снижаться, после чего ударяется о землю и загорается. При этом от него поднимается большой столб черного дыма. Пилот не выжил. После крушения авиашоу было прервано.

Ранее под Ульяновском у учебного самолета в полете оторвался элемент шасси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами