Легкомоторный самолет потерпел крушение на авиашоу в Африке

DM: пилот потерпел крушение в море во время авиашоу в Африке и пропал без вести

В Африке 61-летний пилот не справился с управлением легкомоторного самолета во время авиашоу и пропал без вести. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным журналистов, инцидент случился 14 августа на фестивале, приуроченном к Глобальному саммиту нового поколения авиационных профессионалов 2025 года в ЮАР. Опытный пилот авиакомпании South African Airlines, Эндрю Блэквуд-Мюррей, управлял легкомоторным самолетом ZS-AEC Extra 300 и потерпел крушение в море.

На видео, снятом очевидцем на пляже, видно, как самолет взлетел, сделал вираж и рухнул в воду в нескольких метрах от берега. Отдыхающие сразу же сообщили о происшествии спасателям, которые оперативно прибыли на место.

Части обломков самолета уже подняли из воды, однако капитана до сих пор не нашли. Пляж Бэттери-Бич временно закрыт для посетителей.

В марте на авиашоу в Южной Африке самолет взорвался на глазах у двух тысяч зрителей. На видео с места происшествия реактивный самолет Impala переворачивается в воздухе, а затем начинает снижаться, после чего ударяется о землю и загорается. При этом от него поднимается большой столб черного дыма. Пилот не выжил. После крушения авиашоу было прервано.

Ранее под Ульяновском у учебного самолета в полете оторвался элемент шасси.