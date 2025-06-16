«Битцевский маньяк» требовал компенсацию за свои страдания в колонии

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, осужденный на пожизненный срок, требовал взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пичушкина, эта сумма должна была стать компенсацией за «глубокие морально-нравственные страдания», которые он пережил в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Осужденный утверждал, что он страдает «от заболевания системы кровообращения второй степени», вызванного сложными климатическими условиями.

Несколькими часами ранее Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск Пичушкина о переводе из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение, расположенное ближе к столице. Осужденный попросился в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от столицы.

В апреле Пичушкин сообщил о причастности еще к 11 нераскрытым делам. ФСИН уточнила, что признания получили во время совместной работы с МВД. Однако эксперты предположили, что «битцевский маньяк» сделал это заявление, чтобы выбраться на время из колонии в Москву под предлогом следственных действий.

Ранее фанатка «битцевского маньяка» рассмеялась, когда ее арестовали.