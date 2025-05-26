«Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН. Пичушкин считает ведомство «должником»

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, во время оглашения приговора в Мосгорсуде, 2007 год

Отбывающий пожизненный срок серийный убийца Александр Пичушкин, более известный как «битцевский маньяк», пожаловался на ФСИН России. Ранее преступник хотел, чтобы его перевели в колонию поближе к Москве. Зачем Пичушкин просит перевода и где он отбывает наказание — в материале «Газеты.Ru».

В суде рассказали, что заявление битцевского маньяка попало в дело «об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления». ФСИН России значится должником, уточнили в инстанции.

«Пичушкин А. Ю. подал иск к ФСИН России, по данному исковому заявлению заявитель числится взыскателем, а ответчик — должником», — отметили в Замоскворецком районном суде.

Деталей разбирательства пока нет: неизвестно, чего конкретно хочет отбывающий наказание преступник. Беседу по его исковому заявлению назначили на 10:10 четверга, 29 мая.

За что осудили Пичушкина

Битцевский маньяк находится в колонии особого режима «Полярная сова» на Ямале. В 2007 году суд признал его виновным в совершении 48 убийств, а также в трех покушениях. Пичушкину назначили амбулаторное психиатрическое наблюдение и приговорили к пожизненному лишению свободы. Маньяк убивал своих жертв с 1992 по 2006 год. Чаще всего Пичушкин убивал в Битцевском парке, за что и получил прозвище. Как отмечал сам преступник, убил он более 60 человек, однако следствие не подтвердило часть его показаний.

В начале апреля маньяк признался в совершении еще 11 убийств, сообщила пресс-службе ФСИН России.

«В ходе проведения совместных мероприятий, направленных на изобличение виновных в преступлениях прошлых лет <…> получена информация о причастности осужденного к пожизненному лишению свободы Пичушкина А.Ю. к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми», — отметили в ведомстве.

Осужденный уточнил, что оставшиеся 11 убийств совершил на территории Северного Бутово.

Что известно о маньяке

Впервые Александр Пичушкин убил, когда ему было 18 лет. Он задушил своего друга Михаила Одийчука веревкой, а тело сбросил в коллектор. Позже он стал охотиться на бездомных людей, беспризорников и одиноких женщин — на тех, кто не мог защититься. Орудовал маньяк молотком, а перед совершением убийств, как правило, распивал с жертвами спиртное. Ему долго удавалось оставаться вне подозрений: даже соседи не думали, что он способен на такое, ведь воспринимали его исключительно как тихого алкоголика.

В конце 2006-го Пичушкина поймали. Ему предъявили обвинения в 49 убийствах, он же отметил, что убил 62 человека, однако следствие не подтвердило эту информацию.

Как признавался мужчина, он планировал убить 64 человека, по числу клеток на шахматной доске. Суд отправил его в колонию «Полярная сова», находящуюся в Харпе (ЯНАО).

После апрельского признания в еще 11 убийствах Пичушкин попросил перевести его в колонию в Мордовии, но получил отказ. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева предположила, что маньяк, возможно, хотел быть ближе к дому, где живет его мать.

«На пожизненно осужденных распространяется закон, который гласит, что человек должен отбывать наказание как можно ближе к своему месту проживания или проживания своих родственников. Этот закон был написан не столько для этих людей, сколько для их близких, чтобы они могли поддерживать хоть какую-то связь. Ехать до «Полярной совы» далеко, тяжело и дорого», — объяснила она.

Меркачева допустила: Пичушкин мог апеллировать тем, что его мать не может добраться до него из-за возраста и небольшой пенсии.

Как рассказал «Газете.Ru» юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, «битцевский маньяк» не имеет права на перевод в другую колонию.

«В 2020 году в закон были внесены изменения, которые устанавливают возможность по письменному заявлению осужденного или с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников направлять либо переводить осужденного в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников, либо расположенное на территории другого субъекта РФ, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника. В то же время такая возможность не распространяется на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы», — отметил юрист.

По его словам, прошение Пичушкина о переводе противоречило нормам законодательства, поэтому ФСИН отказала ему.