«Битцевский маньяк» рвется поближе к Москве: почему Пичушкину не сидится в «Полярной сове»

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин вновь обратился в суд, чтобы оспорить отказ о переводе его в колонию в Мордовии. Он считает, что в этом случае его родственникам будет удобнее его навещать. Ранее суд ему в этом отказал, так как у маньяка нет веских поводов для этапирования. Омбудсмен Ева Меркачева отметила, что мать и сестра не поддерживают связь с Пичушкиным, поэтому нет разницы, в какой колонии он находится.

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, который сейчас отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства, подал апелляцию на решение суда отказать ему в переводе из «Полярной совы» в поселке Харп в колонию поближе к Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

По данным агентства, апелляционную жалобу зарегистрировали 4 августа. ТАСС также подтвердил эту информацию.

Хочет ближе к Москве

Пичушкин почти 20 лет отбывает наказание на Ямале. В подобных колониях достаточно строгие условия содержания, поэтому преступники периодически сознаются в новых преступлениях. Тогда их отправляют в другие учреждения на время следствия, там условия лучше. Недавно Пичушкин также признался еще в 11 убийствах в Северном Бутово. Он говорил об этом и раньше, но тогда следователи не нашли подтверждения его словам. Если новые показания маньяка правдивы, то его могут этапировать в Москву.

Кроме этого, Пичушкин решил официально попросить его перевода в колонию поближе к малой родине — в Мордовию. Якобы тогда он сможет быть ближе к родственникам.

«Основаниями перевода (…) являются болезнь осужденного, обеспечение его личной безопасности, реорганизация или ликвидация исправительного учреждения, а также иные исключительные обстоятельства, препятствующие дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении», — сказано в сообщении ФСИН.

Поскольку у Пичушкина не было веских доводов, ему отказали в переводе.

«Самые ближайшие родственники его — это мама и сестра, которые с ним глубоких связей не поддерживают. А раз они не хотят его видеть, то какая разница, где он сидит», — сказала член Совета по правам человека Ева Меркачева aif.ru.

«Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН. Пичушкин считает ведомство «должником» Отбывающий пожизненный срок серийный убийца Александр Пичушкин, более известный как «битцевский... 26 мая 14:13

Дело Пичушкина

Александр Пичушкин родился в Мытищах. Его отец выпивал, а вскоре после рождения сына ушел из семьи. Пичушкина начали воспитывать мать и дедушка. Они переехали в московский район Зюзино. Мать начала устраивать свою жизнь заново, вышла замуж и родила дочь. Когда Пичушкин был маленьким, он упал с качелей. После этого у него начались проблемы с речью, из-за чего ему пришлось учиться в логопедическом интернате.

В 1992 году Пичушкин заинтересовался судебным процессом над серийным маньяком Андреем Чикатило, преступник стал кумиром будущего «Битцевского маньяка». Он начал копировать стиль одежды преступника и мечтал убить больше людей — 64 человека по числу клеток на шахматной доске.

Сначала он планировал убийства вместе со своим однокурсником Михаилом Одийчуком. Однако до дела так и не дошло, потому что молодой человек решил не идти на такой шаг. Тогда Пичушкин задушил друга в Битцевском парке, а тело сбросил в колодец. Одийчука искали, но ни его самого, ни останков так и не нашли.

Пичушкина не взяли в армию, так как у него обнаружили психические проблемы. Он начал сильно выпивать.

Следующими жертвами становились знакомые Пичушкина, которые были слабее его: старики, инвалиды, подростки, алкоголики. Ему нравилось расправляться с приятелями.

В мае 2001 года Пичушкин пригласил 52-летнего Евгения Пронина пойти в Битцевский парк, где сильно напоил мужчину. Затем он подвел его к канализационному люку и сбросил вниз. Летом Пичушкин убил еще десятерых.

Маньяк похожим образом хотел убить 22-летнего Андрея Коновальцева, но тот начал орать и привлек внимание. Пичушкину все равно удалось избавиться от своей жертвы, но у колодца начали дежурить полицейские, поэтому злоумышленник залег на дно. Он пробовал и другие способы убийства, но больше всего ему нравилось делать это в Битцевском парке.

Нескольким жертвам Пичушкина удалось выжить. По этой причине он стал сначала убивать молотком, а потом уже избавляться от тела. В 2005 году ему надоело сбрасывать людей в колодец, поэтому он оставлял останки на видном месте.

В 2006 году Пичушкин пригласил прогуляться по парку коллегу Марину Москалеву, она оставила контакты знакомого своему сыну. Полицейские забетонировали все люки, поэтому маньяку долго пришлось искать место для убийства. В итоге он все же совершил задуманное. Сын женщины сразу же обратился в полицию, когда мать не пришла домой. После этого Пичушкина задержали. Следствие доказало 49 убийств и три покушения на убийство. Сам маньяк утверждает, что убил 63 человека.

На суде Пичушкина приговорили к пожизненному заключению. Он же требовал назначить ему 25 лет лишения свободы. Его этапировали в колонию особого режима «Полярная сова».