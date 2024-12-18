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В Петербурге трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В Петербурге трамвай протаранил грузовик

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Петербурге произошло ДТП с участием трамвая «Чижик». Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Беломорской улице. По данным канала, трамвай въехал в грузовик, который стоял на пути. В результате первый участник аварии сошел с рельсов. Предположительно, водитель большегруза хотел «проскочить» перед транспортом.

На кадрах с места инцидента заметно, что трамвай получил повреждения. О том, пострадал ли кто-то из пассажиров, не сообщается.

По данным местных Telegram-каналов, авария повлияла на движение на месте.

«Трамваи стоят», – поделились очевидцы.

До этого в Перми столкнулись два трамвая. По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем, из-за чего транспорт врезался в еще один состав, который двигался впереди.

В аварии пострадал 21 человек, среди них – дети. Приехавшие на место медики оказали им всю необходимую помощь.

Ранее неизвестные избили бутылкой кондуктора трамвая в Петербурге.

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