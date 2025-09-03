На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опрос показал, что большинство немцев не считают правительство ФРГ дееспособным

Более 70% немцев не считают, что власти способны справиться со своими задачами
Markus Schreiber/AP

Более 70% жителей Германии не верят, что государство способно справиться со своими задачами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для Объединения госслужащих в Германии dbb, пишет ТАСС.

Опрос показал, что трое из четырех респондентов (около 75%) считают правительство Германии перегруженным своими задачами и проблемами. В прошлые годы этот показатель составлял от 66 до 70%.

На востоке страны лишь порядка 17% жителей считают, что государство справится с возложенным на него обязанностями. На западе страны данный показатель составляет 24%.

Всего в опросе приняли участие порядка 2 тыс. человек.

Другой недавний опрос показал, что половина американцев (50%) выступают против отправки на Украину войск США в качестве возможных гарантий безопасности для Киева. В свою очередь идею отправить американских военных в составе так называемых миротворческих сил на Украину поддержали 40% опрошенных.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что большинство жителей Европы выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности страны после заключения мирного соглашения.

Ранее опрос показал, что большинство немцев недовольны Мерцем и его правительством.

