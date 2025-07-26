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Опрос показал, что большинство немцев недовольны Мерцем и его правительством

Bild: более 50% немцев недовольны новым правительством ФРГ и Мерцем
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Большинство граждан Германии недовольны новым правительством и его председателем Фридрихом Мерцем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild.

Исследование проводилось в период с 21 по 25 июля. В нем приняли участие 1203 немца. Статистическая погрешность составила не более 2,9%.

Аналитики выяснили, что новым кабинетом министров недовольны 57% жителей ФРГ. Этот показатель на 13% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в июне. При этом число довольных правительством немцев с июня по июль снизилось с 37% до 30%.

О том, что они недовольны Мерцем, заявили 56% респондентов. В июне доля таких людей составила 45%. Довольны новым канцлером только 31% опрошенных, что на 5% меньше по сравнению с июньским показателем.

22 июля Мерц провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что конфликт на Украине привел к объединению европейских стран. По его словам, это единственный «плюс», который можно найти в вооруженном противостоянии Москвы и Киева.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сравнил Владимира Путина с Ангелой Меркель и Фридрихом Мерцем.

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