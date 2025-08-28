На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал отношение американцев к отправке войск США на Украину

Половина американцев выступили против отправки войск США на Украину
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Половина американцев (50%) выступают против отправки на Украину войск США в качестве возможных гарантий безопасности для Киева. Это следует из результатов опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, пишет РИА Новости.

В свою очередь идею отправить американских военных в составе так называемых миротворческих сил на Украину поддержали 40% опрошенных.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что большинство жителей Европы выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности страны после заключения мирного соглашения. По данным издания, против этой идеи выступают, в частности, в ФРГ. Причем к отправке немецких военных на Украину негативно относится не только население Германии, но и некоторые политики.

Во Франции, которая считается одной из главных союзниц Киева, идею отправки военных на Украину готовы поддержать только при условии заключения мирного договора, а не просто прекращения огня.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

Ранее Песков напомнил о первопричине СВО, говоря об отправке европейских военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами