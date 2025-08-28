Опрос показал отношение американцев к отправке войск США на Украину

Половина американцев (50%) выступают против отправки на Украину войск США в качестве возможных гарантий безопасности для Киева. Это следует из результатов опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, пишет РИА Новости.

В свою очередь идею отправить американских военных в составе так называемых миротворческих сил на Украину поддержали 40% опрошенных.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что большинство жителей Европы выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности страны после заключения мирного соглашения. По данным издания, против этой идеи выступают, в частности, в ФРГ. Причем к отправке немецких военных на Украину негативно относится не только население Германии, но и некоторые политики.

Во Франции, которая считается одной из главных союзниц Киева, идею отправки военных на Украину готовы поддержать только при условии заключения мирного договора, а не просто прекращения огня.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

Ранее Песков напомнил о первопричине СВО, говоря об отправке европейских военных на Украину.