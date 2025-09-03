Лето-2025 стало самым жарким в Китае за всю историю метеонаблюдений

Прошедшее лето стало самым жарким в Китае за всю историю наблюдений

Прошедшее лето стало самым жарким в Китае за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1961 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно официальным данным, средняя температура по стране в летний период достигла рекордных +23,31°C, что превышает предыдущие максимальные показатели.

Неудивительно, что в Китае среди российских туристов популярны исторические экскурсии и пляжный отдых. Об этом сообщал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спрос на перелеты в КНР резко вырос после решения Пекина о безвизе для россиян.